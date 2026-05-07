Grande Fratello Vip, cachet record per Alessandra Mussolini: quanto avrebbe guadagnato la finalista

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Alessandra Mussolini vola in finale e scoppia la polemica sul presunto compenso milionario

Alessandra Mussolini è ufficialmente la seconda finalista del Grande Fratello Vip. La concorrente ha conquistato l’accesso alla finale del 19 maggio dopo aver superato al televoto Adriana Volpe, ma nelle ultime ore l’attenzione del pubblico si è spostata soprattutto sul presunto cachet percepito durante il reality.

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio sul portale DavideMaggio.it, il compenso totale della Mussolini sarebbe pari a circa 550 mila euro. Una cifra che, se confermata, la renderebbe una delle concorrenti più pagate nella storia del programma Mediaset.

Il cachet record: da 350 mila a oltre mezzo milione di euro

Stando alle indiscrezioni, l’accordo iniziale prevedeva un cachet da 350 mila euro per le prime sei settimane di permanenza nella casa. Successivamente, con l’allungamento del programma deciso dalla produzione, sarebbero stati aggiunti circa 200 mila euro extra.

Al momento né Mediaset né Endemol Shine Italy hanno confermato ufficialmente le cifre circolate online. Il silenzio delle parti coinvolte ha però alimentato il dibattito sui social, dove molti utenti si sono detti sorpresi dall’entità del presunto compenso.

Perché Alessandra Mussolini è stata centrale nel reality

Fin dal suo ingresso nella casa, Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione. Tra discussioni accese, confronti diretti e momenti di forte tensione emotiva, la concorrente ha spesso monopolizzato l’attenzione del pubblico.

In particolare, il rapporto conflittuale con Antonella Elia ha rappresentato una delle dinamiche più seguite della stagione. Le due finaliste si sono scontrate più volte, dividendo il pubblico tra sostenitori e detrattori.

Lo sfogo di Antonella Elia dopo il televoto

Dopo la proclamazione della Mussolini come finalista, Antonella Elia ha espresso apertamente la propria delusione:

“Io sono veramente dispiaciuta. Ma cosa ci trovate in Alessandra? Vi fa divertire? Me lo dovete spiegare.”

Parole che confermano quanto il personaggio di Alessandra Mussolini continui a essere divisivo anche all’interno della casa.