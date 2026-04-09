Grande Fratello Vip, Antonella Elia crolla e attacca Alessandra Mussolini: “Ti strappo i capelli”

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Continuano le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, il loro rapporto ormai si è incrinato e da parte di entrambe non sembra esserci nessuna voglia di chiarirsi.

Nella casa più spiata dagli italiani è scoppiato un nuovo scontro tra loro, la Mussolini l’ha presa di nuovo in giro dicendo che cammina in modo rallentato e dice cattiverie. La parodia della gieffina ha infastidito non poco la showgirl che le ha chiesto se vuole che le metta le mani addosso, l’ha poi insultata dicendo che ha le gambe storte e brutte.

Alessandra Mussolini minacciata da Antonella Elia al Grande Fratello Vip: tensione alle stelle

La showgirl non è riuscita più a tollerare l’atteggiamento di Alessandra Mussolini, l’ha addirittura minacciata dicendo: “Basta mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. Come faccio? Qui è un continuo e io non reggo più. Adesso torno di là ed esplodo“.

Antonella Elia ha avuto anche un crollo al Grande Fratello Vip, gridando ha ripetuto più volte perché deve subire questo atteggiamento. Raimondo Todaro per cercare di farla tranquillizzare l’ha portata fuori in giardino e non appena è rientrata non ha detto più nulla al tavolo con gli altri gieffini.