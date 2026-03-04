Grande Fratello Vip 2026, svelato il possibile cast: ecco i concorrenti della nuova edizione con Ilary Blasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip 2026 scalda i motori in vista del debutto del 17 marzo su Canale 5. La nuova edizione segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, che riprende il timone del reality dopo gli anni guidati da Alfonso Signorini.

Accanto a lei ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, una coppia di opinioniste che promette punti di vista molto diversi e un racconto più diretto delle dinamiche della Casa. In attesa dell’annuncio ufficiale dei concorrenti, il web è già in fermento: circolano liste, indiscrezioni e nomi che stanno alimentando il dibattito tra i fan.

Chi potrebbe entrare nella Casa? Quali volti arrivano dall’universo di Maria De Filippi? E quali sono le novità più attese della nuova stagione? Scopriamolo insieme.

Il ritorno di Ilary Blasi e le novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip

La scelta di riportare Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello Vip rappresenta una delle novità più commentate. La conduttrice torna al reality con il suo stile diretto e ironico, elemento che negli anni ha contribuito a rendere il programma imprevedibile e spesso virale.

Accanto a lei, Mediaset ha voluto due opinioniste molto diverse tra loro: Cesara Buonamici, già presenza fissa nelle ultime edizioni, e Selvaggia Lucarelli, che porterà un approccio più critico e analitico. La combinazione potrebbe dare vita a confronti vivaci e a un racconto più sfaccettato delle dinamiche interne.

Un altro elemento che segna un cambio di rotta riguarda il cast. Dopo alcune stagioni miste, la produzione torna a puntare su un gruppo composto interamente da personaggi noti. Una scelta che mira a riportare il reality alle sue origini, puntando su volti già abituati alla televisione e capaci di generare dinamiche forti fin dalle prime settimane.

Il possibile cast del Grande Fratello Vip 2026: i nomi più discussi

Le indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano hanno acceso il dibattito sui social. L’esperta di gossip ha pubblicato una lista che definisce “ufficiale”, anche se da Mediaset non è arrivata alcuna conferma.

Secondo le voci più insistenti, nel cast potrebbero esserci figure già note al pubblico dei reality, come Adriana Volpe e Antonella Elia, entrambe con un passato importante nel programma. Accanto a loro circolano i nomi di Paola Caruso, del comico Dario Cassini e di Marco Berry, volto storico della tv tra magia e intrattenimento.

Tra i papabili concorrenti compaiono anche Alessandra Mussolini, Barbara Prezia, Renato Biancardi, Francesco Faraoni, Ibiza Altea e Antonio Manzini.

Dal mondo dei reality arriverebbero invece Lucia Ilardo e Raul Dumitras, reduci da Temptation Island, insieme a Giovanni Calvario, visto in Love is Blind.

Molto discusso anche il nome di Raimondo Todaro, ballerino e volto televisivo amatissimo dal pubblico.

Tra le indiscrezioni più recenti spunta Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che in passato aveva rifiutato l’invito a partecipare. La sua presenza non è confermata, ma il suo nome continua a circolare con insistenza.

I volti legati a Maria De Filippi: quattro nomi che fanno discutere

Una parte del pubblico ha notato che tra i nomi più citati compaiono diversi volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi.

Il primo è Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne, ancora molto seguito sui social. A lui si aggiungono Lucia Ilardo e Raul Dumitras, protagonisti di Temptation Island, entrambi già abituati alle dinamiche televisive e alle tensioni di coppia.

Il nome più forte è però quello di Raimondo Todaro, ex insegnante di Amici, che porterebbe nella Casa un profilo molto amato dal pubblico dei talent.

La presenza di più volti legati alla “scuderia” di De Filippi potrebbe dare alla nuova edizione un’impronta riconoscibile, con personalità già note e capaci di creare dinamiche immediate.

Il cast, se confermato, unirebbe figure televisive storiche, personaggi discussi e volti provenienti dai reality più seguiti degli ultimi anni.