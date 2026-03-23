Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 24 marzo 2026: Marco Berry eliminato, Paola Caruso super preferita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del 24 marzo 2026 del Grande Fratello Vip si prepara a essere una delle più attese di questo inizio stagione. Il primo televoto eliminatorio ha già acceso il dibattito sui social e nei forum dedicati al reality, dove i sondaggi stanno delineando un quadro piuttosto netto.

Dopo la diretta del 20 marzo, che ha definito i primi schieramenti e acceso le prime tensioni, il pubblico vuole capire chi sarà costretto a lasciare la Casa.

Chi guida le preferenze? Chi è davvero in pericolo? E quanto ha influito ciò che è accaduto nella scorsa puntata sulle percentuali attuali? Scopriamolo insieme.

Cosa è accaduto nella scorsa puntata: nomination, strategie e primi equilibri

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 20 marzo, ha segnato l’inizio delle dinamiche più interessanti di questa edizione. Ilary Blasi ha guidato una diretta intensa, in cui i due gruppi della Casa — Economy, guidato da Adriana Volpe, e Gold Club, capitanato da Antonella Elia — hanno espresso le loro nomination con modalità differenti.

Il gruppo Economy ha votato nella mystery room, pescando carte con i volti dei compagni e scegliendo chi mandare al televoto. Il Gold Club, invece, ha votato nel confessionale, con Antonella Elia immune grazie al televoto non eliminatorio che l’ha premiata nella puntata precedente.

Il risultato è stato un televoto molto affollato, che ha coinvolto concorrenti con profili e storie molto diverse. I nominati sono:

Dario Costantini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

La puntata ha mostrato anche i primi segnali di tensione tra alcuni concorrenti, mentre altri hanno iniziato a emergere come possibili protagonisti. Il pubblico ha reagito immediatamente, e i sondaggi online hanno iniziato a registrare le prime preferenze.

Sondaggi del 24 marzo 2026: percentuali aggiornate e chi guida il televoto al Grande Fratello Vip

I sondaggi pubblicati sui principali forum dedicati al Grande Fratello Vip mostrano una tendenza molto chiara. Alcuni concorrenti stanno dominando le preferenze, mentre altri sembrano destinati a lasciare la Casa già nella puntata del 24 marzo.

Ecco le percentuali più aggiornate:

Paola Caruso – 30%

Raimondo Todaro – 20%

Francesca Manzini – 14%

Nicolò Brigante – 10%

Dario Cassini – 8%

Lucia Ilardo – 8%

Marco Berry – 7%

La favorita assoluta è Paola Caruso, che si conferma la più votata con un distacco netto dagli altri concorrenti. La sua energia e la sua spontaneità sembrano aver conquistato il pubblico fin dalle prime ore.

Subito dietro si posiziona Raimondo Todaro, che continua a raccogliere consensi grazie alla sua storia personale e alla sua presenza equilibrata nella Casa.

Anche Francesca Manzini mantiene una posizione solida, mentre Nicolò Brigante si colloca in una zona intermedia, non a rischio ma nemmeno tra i più votati.

La situazione diventa più delicata nella parte bassa della classifica. Marco Berry appare il concorrente più a rischio, con una percentuale che non supera il 7%. Anche Lucia Ilardo e Dario Cassini si trovano in una zona pericolosa, con percentuali che non garantiscono sicurezza.

Questi dati, pur non essendo ufficiali, offrono un’indicazione chiara dell’umore del pubblico e delle dinamiche che potrebbero emergere nella puntata del 24 marzo.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip: orari, dirette e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026 mantiene la formula del doppio appuntamento settimanale, scelta che permette al pubblico di seguire più da vicino l’evoluzione dei rapporti nella Casa.

La puntata del 24 marzo andrà in onda:

Martedì, in prima serata su Canale 5

In streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere clip, momenti salienti e contenuti esclusivi

Il secondo appuntamento settimanale è fissato per il venerdì, sempre in prime time.

La Casa, completamente rinnovata per questa edizione, si trova negli studi Mediaset e offre ambienti più luminosi, spazi aperti e una zona giardino che sta già diventando teatro di confessioni e strategie.

Il doppio appuntamento permette al pubblico di vivere un’esperienza più immersiva, seguendo l’evoluzione dei rapporti tra i concorrenti e osservando come i sondaggi influenzino le dinamiche interne