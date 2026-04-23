Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 24 aprile 2026: Alessandro Mussolini salva, Marco Berry prossimo all’eliminazione

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La puntata del 24 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina con un televoto che sta già facendo discutere. Dopo l’undicesima puntata del 22 aprile, il pubblico ha iniziato a votare e i primi sondaggi mostrano un divario impressionante tra i due concorrenti finiti al centro della sfida: Alessandra Mussolini e Marco Berry. Le percentuali parlano chiaro e delineano un quadro che potrebbe anticipare un esito quasi inevitabile.

A questo punto è naturale chiedersi: come si è arrivati a questo televoto? Perché Alessandra Mussolini sta dominando così nettamente? E quali possibilità restano a Marco Berry per evitare l’eliminazione? Scopriamolo insieme.

Come nasce il televoto: immunità, nomination e strategie che cambiano gli equilibri al Grande Fratello vip

L’undicesima puntata del 22 aprile ha segnato un momento decisivo per la Casa. La preferita dal pubblico è risultata Adriana Volpe, che ha conquistato l’immunità e ha osservato le nomination con la sicurezza di chi sa di essere al riparo.

Il vero ago della bilancia, però, è stata Antonella Elia, prima finalista, che ha avuto il potere di decidere se le nomination dovessero essere palesi o segrete. La sua scelta è ricaduta sulla modalità più diretta, spingendo soprattutto le donne a esporsi senza filtri.

Le votazioni hanno mostrato una Casa divisa, con dinamiche che si intrecciano tra strategie, antipatie e alleanze fragili. I nomi più votati sono stati Marco Berry e Alessandra Mussolini, entrambi finiti al televoto. Il concorrente meno votato diventerà il secondo candidato all’eliminazione insieme a Paola Caruso, già in bilico dalla puntata precedente.

La serata ha messo in luce tensioni crescenti. Molti vip hanno puntato su Berry, ritenuto una presenza forte ma divisiva, mentre altri hanno scelto Alessandra, forse convinti che il pubblico l’avrebbe comunque sostenuta.

Il risultato è un televoto che, secondo i sondaggi, sembra già avere un favorito indiscusso.

Sondaggi del 24 aprile: Alessandra Mussolini al 70,45%, Marco Berry fermo al 29,55%

Le percentuali raccolte nelle ultime ore mostrano un distacco enorme tra i due concorrenti. Alessandra Mussolini è in testa con il 70,45%, un risultato che conferma il forte sostegno del pubblico. La sua presenza nella Casa, fatta di ironia, determinazione e momenti di grande spontaneità, sembra aver conquistato una fetta importante degli spettatori.

Marco Berry, invece, è fermo al 29,55%, una percentuale che lo colloca in una posizione estremamente rischiosa. Nonostante la sua esperienza televisiva e il suo carattere diretto, il pubblico sembra meno incline a salvarlo in questa fase del gioco.

Il sondaggio, che ha raccolto oltre 500 voti, delinea un quadro molto chiaro: Alessandra Mussolini appare destinata alla salvezza, mentre Berry potrebbe diventare il nuovo candidato all’eliminazione insieme a Paola Caruso.

Il televoto resta comunque aperto fino alla diretta, ma la tendenza è evidente e difficilmente ribaltabile senza un colpo di scena dell’ultimo minuto.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 24 aprile: tensioni, strategie e nuovi scenari nella Casa

La puntata del 24 aprile potrebbe segnare un punto di svolta per molti concorrenti. Alessandra Mussolini, forte del sostegno del pubblico, potrebbe uscire da questa nomination ancora più determinata, mentre Marco Berry dovrà fare i conti con la possibilità concreta di essere messo in discussione sia dal pubblico sia dai compagni di avventura.

Le dinamiche interne potrebbero cambiare rapidamente. Chi sosterrà Berry in caso di nuova nomination? E come reagirà Paola Caruso, già in bilico da giorni?

La presenza di Antonella Elia come finalista aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità, perché il suo ruolo continua a influenzare le scelte degli altri vip.

Il pubblico, intanto, osserva e vota, consapevole che ogni preferenza può cambiare il destino dei concorrenti e riscrivere gli equilibri della Casa. La puntata del 24 aprile si preannuncia quindi ricca di tensione, emozioni e possibili ribaltamenti.