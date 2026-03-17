Grande Fratello Vip 2026, chi è Barbara Prezia: età, carriera, vita privata e fidanzato della concorrente

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L’arrivo di Barbara Prezia al Grande Fratello Vip ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. La sua presenza scenica, unita a un percorso professionale che intreccia moda, musica e televisione, la rende una delle concorrenti più osservate dell’edizione 2026.

La sua storia personale, segnata da cambiamenti, passioni e una lunga relazione finita da poco, aggiunge un ulteriore livello di curiosità attorno alla sua figura. Chi è davvero Barbara Prezia? Qual è la sua età? Come si è sviluppata la sua carriera? E qual è la sua situazione sentimentale oggi? Scopriamolo insieme.

Origini, età e primi passi: chi è davvero Barbara Prezia

Barbara Prezia nasce a Durazzo nel 1991, ma cresce in Italia fin da bambina, dopo il trasferimento della famiglia a Ravenna.

Oggi ha 34 anni e porta con sé un bagaglio culturale che unisce radici albanesi e greche, un mix che ha influenzato il suo stile, la sua sensibilità artistica e il modo in cui si racconta.

Fin da piccola si avvicina al mondo dello spettacolo grazie alla madre, che la iscrive ai primi casting per sfilate e shooting fotografici.

Con il tempo, però, Barbara sviluppa passioni più profonde: la musica, la letteratura, la scrittura. Studia canto e chitarra, si esibisce nei locali e costruisce un’identità artistica che va oltre la semplice immagine da modella. Il suo profilo social, seguito da decine di migliaia di persone, racconta una vita fatta di viaggi, moda, performance musicali e momenti di creatività condivisa con una community molto affezionata.

Carriera tra moda, televisione e musica: un percorso in continua evoluzione

La carriera di Barbara Prezia prende forma attraverso i concorsi di bellezza, dove conquista titoli che le aprono le porte del mondo della moda. A 22 anni ottiene la fascia di Miss Eva 3000, dopo aver già vinto Miss Gran Prix a Ravenna.

Questi successi la spingono a trasferirsi a Milano, dove lavora come modella per brand internazionali e costruisce una rete professionale che la porta a collaborare con fotografi, stilisti e creativi. La vera svolta televisiva arriva con la partecipazione a Pechino Express, dove forma la coppia “Le Mediterranee” insieme a una collega molto nota.

Il pubblico la conosce per la sua determinazione, il suo spirito competitivo e alcune dinamiche che hanno animato il programma, rendendola uno dei volti più discussi di quella stagione.

Parallelamente, Barbara coltiva la musica con costanza. Suona il piano, compone, canta e produce brani che raccontano momenti personali, tra cui un periodo particolarmente difficile legato alla fine di una relazione durata nove anni.

La musica diventa per lei un modo per elaborare emozioni e trasformarle in creatività, come dimostrano i video e le performance che condivide sui social.

Il suo ingresso al Grande Fratello Vip rappresenta un nuovo capitolo: un’occasione per mostrarsi al grande pubblico non solo come modella o influencer, ma come donna con una storia complessa e una forte identità artistica.

Vita privata e situazione sentimentale della concorrente del Grande Fratello Vip: tra passato doloroso e nuove possibilità

La vita privata di Barbara Prezia è sempre stata avvolta da una certa riservatezza. Nonostante la sua presenza sui social, non compaiono indizi chiari su un fidanzato attuale.

Ciò che è noto è la lunga relazione durata quasi un decennio, terminata in modo doloroso e raccontata da lei stessa come un periodo buio da cui è riuscita a rialzarsi grazie alla musica.

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile legame con un surfista, sport che lei stessa pratica e ama, ma non ci sono conferme ufficiali. Barbara preferisce mantenere un profilo discreto, concentrandosi sulla sua crescita personale e professionale. Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe però cambiare le carte in tavola.

La convivenza forzata, le dinamiche emotive e la possibilità di incontrare persone nuove potrebbero aprire spiragli inaspettati nella sua vita sentimentale. Alcuni concorrenti hanno già espresso curiosità nei suoi confronti, e non è escluso che il reality possa diventare il contesto in cui Barbara riscoprirà il desiderio di lasciarsi andare a un nuovo legame.