GF, Javier Martinez innamorato di Helena Prestes?

Javier Martinez, uno dei protagonisti del Frande Fratello 2024, ha appena da poco messo la parola fine al burrascoso triangolo amoroso con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una storia che ha fatto soffrire non poco il pallavolista Argentino. Ora però sembra che Javier abbia messo gli occhi su un’altra concorrente della casa; il suo interesse pare ora essere rivolto a Helena Prestes. Vediamo come stanno le cose.

Javier Martinez: la deludente storia con Shaila

Javier Martinez continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. Dopo la tormentata frequentazione con Shaila Gatta, ex velina e ormai legata sentimentalmente a Lorenzo Spolverato, Javier sembra pronto a voltare pagina. La loro relazione è finita tra litigi e tensioni, con un tentativo di chiarimento che non ha portato la pace sperata: Martinez è apparso visibilmente contrariato dall’esito delle discussioni con la 28enne.

Innamorato di Helena?

Tuttavia, le sorprese nella casa non mancano mai, poiché nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riacceso l’attenzione su di lui. Gli spettatori hanno notato un cambiamento nel suo atteggiamento, accompagnato da segnali che fanno pensare a un nuovo interesse. Infatti, Javier sembra rivolgere ora le sue attenzioni verso Helena Prestes, un’altra gieffina che potrebbe rappresentare per lui un nuovo inizio. Sguardi intensi, battute e una complicità che cresce: il pubblico è già in fermento e si chiede se tra i due possa nascere qualcosa di speciale.

Helena Prestes: nuovo interesse sentimentale di Javier?

La reazione di Mariavittoria

Javier Martinez, confidandosi con i suoi amici, ha dichiarato: “Sto meditando. Lasciatemi pensare un attimo perché non voglio prendere in giro nessuno. Voglio capire”. Queste parole lascerebbero intendere il love interest da parte di Javier per Helena. Nel frattempo, non è passata inosservata la reazione di Maria Vittoria Minghetti, una delle persone più vicine a Javier nella casa del Grande Fratello. L’inquilina ha affermato: “Madonna mia, ma lo sai quanto godo? Quanto sarei contenta”.