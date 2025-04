[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

#Capitanata2030: al via la Conferenza programmatica del Partito Democratico verso la #Puglia2030

Foggia, 4 aprile 2025 – Prende ufficialmente il via “#Capitanata2030”, la Conferenza programmatica promossa dal Partito Democratico di Capitanata per costruire, insieme a territori, amministratori, associazioni e cittadini, una visione condivisa della provincia di Foggia nel quadro della strategia regionale #Puglia2030.

Un ciclo di incontri tematici, dislocati in sei comuni della Capitanata, animerà il mese di aprile 2025: si partirà venerdì 4 aprile da San Giovanni Rotondo (ore 18.30, sede Pd in Via Cadorna, 3) con il primo appuntamento dedicato a Cultura e Turismo, per proseguire con:

Lunedì 7 aprile a Torremaggiore su Ambiente e Agricoltura

a su Venerdì 11 aprile a Troia su Mobilità e Governo del Territorio

a su Lunedì 14 aprile a Foggia su Sanità e Sport

a su Mercoledì 16 aprile a Cerignola su Welfare e Istruzione

a su Mercoledì 23 aprile a Manfredonia su Lavoro e Infrastrutture

“Con “#Capitanata2030” vogliamo costruire un grande momento di ascolto e partecipazione, che parta dai bisogni reali delle comunità locali e che metta al centro la visione di una Capitanata moderna, solidale e protagonista delle politiche regionali del futuro» – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Capitanata, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Ogni tappa sarà l’occasione per confrontarsi con esperti, operatori, amministratori e cittadini su temi chiave per lo sviluppo del nostro territorio. Dalla sanità alla cultura, dall’agricoltura al lavoro, costruiremo insieme le proposte che porteremo alla discussione regionale, con l’ambizione di fare della Capitanata una terra di opportunità, diritti e innovazione”.

