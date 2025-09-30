Grande fratello, una concorrente rischia la squalifica lampo: pesanti scivoloni nella casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione del Grande fratello è iniziata lo scorso 29 settembre sui teleschermi di Canale 5. Simona Ventura ha preso i comandi del noto reality show, non facendo rimpiangere Alfonso Signorini che l’aveva condotto per sei anni. In queste ore c’è una concorrente che si è messa in mostra per alcuni pesanti scivoloni. Si tratta di Giulia Soponariu, la quale si è resa protagonista di due spiacevoli episodi all’interno della casa che potrebbero addirittura costarle la squalifica lampo dal Grande Fratello. La bionda modella ha infatti dichiarato le seguenti parole. “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. Parole che hanno scatenato la reazione degli utenti su rete, che si sono indignati tanto da chiederne provvedimenti.

Giulia Soponariu rischia la squalifica dal Grande fratello

Ma la concorrente si è resa protagonista di un altro brutto scivolone all’interno della casa del Grande fratello. Giulia Soponariu ha dichiarato le seguenti parole: “Potresti esserti fatto fare un certificato falso, tu sei napoletano”, facendo riferimento agli occhiali indossati dal dentista Giulio nella casa di Cinecittà. Anche in questo caso, le affermazioni hanno scatenato la reazione da parte del popolo social ed in particolare di alcuni napoletani che si sono parecchio risentiti. In queste ore in rete gli utenti stanno chiedendo la squalifica o provvedimenti nei confronti dell bionda modella. Chissà se Simona Ventura accoglierà la richiesta del pubblico e parlerà dell’argomento nel corso della nuova puntata in programma il 6 ottobre su Canale 5.