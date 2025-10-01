Grande Fratello, un concorrente minaccia l’abbandono: “Io vado a casa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello. A poche ore dall’inizio della nuova edizione c’è già qualcuno che vuole abbandonare il programma. Lunedì 29 settembre è partita la nuova edizione condotta da Simona Ventura dove 12 concorrenti hanno varcato la porta rossa per vivere sotto le telecamere di Cinecittà. Matteo Azzali si è già reso protagonista di un duro sfogo nel corso della notte. Il maestro di boxe si è lasciato andare ad una sfuriata all’interno della casa. Neanche il tempo di ambientarsi che Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello. L’ex pugile ha trovato un clima troppo leggero che l’ha profondamente deluso. L’uomo aveva intenzione di partecipare al programma con l’intento di raccontare il suo percorso di rinascita dopo un grave incidente che aveva ostacolato la sua carriera agonistica.

Grande Fratello, Matteo Azzali vuole andarsene

Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello. Durante la notte, il maestro di boxe parlando con Francesco ha rivelato di non sentirsi a suo agio e per questo di voler abbandonare il reality show condotto da Simona Ventura. L’uomo ha ammesso di non voler trasmettere al pubblico immagini di sé di casinista, tanto da dichiarare: “Io non mi metto a fare cavolate, urlare tutto il giorno. Io ho 50 anni, voi ne avete 20. Ma non fa per me. Se questo è il mood, io vado a casa.” Matteo Azzali ha poi aggiunto che per lui non sarebbe un problema uscire dalla casa visto che l’umore è molto distante da quello che pensava. Chissà se Simona Ventura riuscirà a convincere l’uomo a rimanere nella casa più spiata d’Italia.