Grande Fratello, Tommaso Franchi parole al miele per Mariavittoria: “Connessione incredibile”

Tra pochi giorni andrà in onda la finale del Grande Fratello, dove verrà eletto il vincitore di questa edizione non tanto fortunata in termini di ascolti. Tra i protagonisti del reality show di Canale 5 vi è stato Tommaso Franchi, che è stato eliminato ad un passo dalla semifinale. L’idraulico senese si è contraddistinto nella casa per la sua educazione e per la sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti. Proprio il 24enne ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, dove ha parlato della compagna conosciuta in questa edizione del Grande Fratello. Tommaso Franchi ha dichiarato le seguenti parole: “Nella Casa ho trovato l’amore. All’inizio non trovavo tante cose in comune con Mariavittoria, se l’avessi conosciuta fuori forse non ci saremmo neanche parlati. Mi manca solo sapere come guida, mi sono aperto tanto con lei e anche lei con me. Abbiamo creato una connessione incredibile, bellissima. È diventata anche la mia migliore amica”.

Grande Fratello, Tommaso Franchi deluso da Luga Giglio

Intervistato da Casa Chi, Tommaso Franchi ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a togliere il segui ad alcuni concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. L’idraulico senese ha affermato ha rivelato di essere rimasto particolarmente deluso da Luca Giglio, tanto da dichiarare le seguenti parole: “Lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta. Di Giglio ho scoperto tante cose solo dopo essere uscito e ho tratto le mie conclusioni. Capisco che in televisione si voglia esprimere la propria opinione, ma avrebbe potuto dire in faccia le stesse cose che diceva quando non c’ero”. Tommaso Franchi sarà tra i protagonisti della finale del programma. L’uomo potrebbe fare una sorpresa alla fidanzata Mariavittoria che non lo vede da ormai due settimane.