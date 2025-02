Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti in profonda crisi nella notte: “Voglio uscire”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che ha visto l’eliminazione a sorpresa di Alfonso D’Apice. Tra le protagoniste della serata c’è stata Mariavittoria Minghetti, la quale è stata presa di mira dal gruppo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta in seguito alla sua decisione di fare pace con Amanda Lecciso. Per questo motivo, sono volate parole pesanti tra la dottoressa e Alfonso D’Apice, dove quest’ultimo si è lasciato andare a delle rivelazioni che hanno gelato il pubblico del Grande Fratello. Il napoletano infatti ha rivelato che Mariavittoria Minghetti gli aveva detto di aspettarla per vivere il loro flirt una volta lasciato Tommaso Franchi. Parole che non sono piaciute sia alla dottoressa sia ad Alfonso Signorini, il quale ha accusato Alfonso D’Apice di aver portato alla luce un fatto avvenuto solo tanto tempo fa per mettere zizzania.

Mariavittoria Minghetti in crisi dopo le rivelazioni di Alfonso D’Apice al Grande Fratello

Mariavittoria Minghetti è entrata in crisi subito dopo l’ultima diretta del Grande Fratello. La concorrente ha avuto un’ accesa discussione con Tommaso Franchi, il quale ha voluto sapere qualche dettaglio in più sulle rivelazioni di Alfonso D’Apice. La donna ha replicato di non ricordarsi i dettagli, scatenando la furia del fidanzato, che ha detto: “Sono venuto qui e ti avrei baciato, sei te che vuoi per forza infilare il coltello. Non te ne frega un ca**o di chiarire, per me sarebbe finito tutto perché ti amo”. Proprio in questo frangente la dottoressa in lacrime ha manifestato la sua intenzione di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini dichiarando le seguenti parole: “Io voglio uscire dalla Casa perché se no distruggo la relazione mia e tua, questa è l’unica cosa che voglio. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto”. La donna cambierà idea? Non resta che attendere per vedere cosa succederà.