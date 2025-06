Grande Fratello: Tommaso e Mariavittoria, il mistero dell’unfollow

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima edizione del Grande Fratello non smette di mai di far parlare di sé, nonostante sia finito da diversi mesi oramai. Nelle ultime ore si è acceso il chiacchiericcio attorno agli ex gieffini Mariavittoria e Tommaso Franchi. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, tra i due non tirerebbe più buona aria: la coppia, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere, starebbe vivendo un momento di forte tensione. Ma cosa c’è davvero dietro questi segnali d’allarme?

Grande Fratello: la situazione tra Tommaso e Mariavittoria

Mariavittoria e Tommaso Franchi sono stati tra le coppie più seguite nate all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo un inizio fatto di alti e bassi, i due erano riusciti a costruire una sintonia che, fuori dalla Casa, aveva conquistato anche i fan più scettici. Sui social apparivano spesso complici e affiatati, condividendo momenti di quotidianità che avevano rafforzato la loro immagine pubblica. Tuttavia, negli ultimi tempi qualcosa sembra essersi incrinato. I segnali, seppur sottili, non sono passati inosservati agli occhi più attenti del web. A dar forza ai sospetti ci ha pensato anche Amedeo Venza, noto esperto di gossip, che in una storia su Instagram ha lanciato l’allarme: tra i due ci sarebbe maretta. A far salire ulteriormente i sospetti ci ha pensato un dettaglio che non è sfuggito ai follower più attenti: per alcuni giorni, infatti, Tommaso e Mariavittoria avevano smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che, nel linguaggio dei social, ha spesso il sapore di una rottura. Una foto trapelata online ha alimentato la preoccupazione tra i fan, già in allerta per l’assenza di contenuti condivisi. Tuttavia, nelle ultime ore qualcosa sembra essersi mosso: controllando i rispettivi profili, si nota che il “follow” è tornato attivo da entrambe le parti. Un segnale di riavvicinamento o solo una tregua temporanea? C’è chi spera in una riconciliazione già avvenuta e chi, più scettico, parla semplicemente di un errore tecnico: secondo alcuni utenti, potrebbe trattarsi di un comune bug di Instagram, già verificatosi in passato, che fa sparire i “follow” senza che gli interessati ne siano consapevoli. La verità, come spesso accade in questi casi, potrebbe emergere solo se saranno Tommaso e Mariavittoria a rompere il silenzio e fare chiarezza sul loro attuale rapporto. Fino ad allora, non resta che attendere e tenere d’occhio i loro profili. Per non perdere nessun aggiornamento sul Grande Fratello, sul mondo del gossip e dei reality, continuate a seguirci: le sorprese potrebbero non essere finite!