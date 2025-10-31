Grande Fratello sprofonda su Canale 5: verso la chiusura anticipata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è andato in onda ieri 30 ottobre con una nuova puntata sui teleschermi di Canale 5. La diretta condotta da Simona Ventura e con la partecipazione di tre inquilini storici ha registrato 1 milione e 600 mila telespettatori, non riuscendo a battere Rai 1, che ha trasmesso una nuova puntata della fiction Noi del rione sanità che ha registrato oltre 2 milioni di utenti per il 17% di share. Un nuovo flop per Simona Ventura e tutta la squadra. Nonostante i diversi colpi di scena nella, la puntata di ieri del Grande Fratello non ha catturato l’attenzione del pubblico. L’arrivo della compagna di Domenico nella casa come la rivalità sempre più accesa tra Omer e Jonas non hanno potuto fare niente contro Rai 1 nonostante l’ottimo traino di ascolti ottenuto con La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti.

Grande Fratello potrebbe chiudersi il 15 dicembre

Il reality show sta attraversando un grande momento di difficoltà. Simona Ventura non è riuscita a riportare in auge il Grande Fratello, tanto da totalizzare record in negativo di ascolti. Di qui, la nascita di alcune indiscrezioni che vorrebbero la chiusura anticipata del programma. Le vicende della casa più spiata d’Italia potrebbero terminarsi già dal 15 dicembre. Nei listini pubblicitari di Publitalia il programma non è più presente dalla programmazione tra il 21 dicembre e il 3 gennaio. Un duro colpo per Simona Ventura che aveva iniziato questa avventura televisiva nei migliori dei modi.