Grande Fratello, Domenico difende Omer: “Jonas sta esagerando con te”

La nuova edizione del Grande Fratello è ormai in onda da quasi un mese sui teleschermi di Canale 5. Tra i grandi protagonisti di queste prime puntate vi è Omer Elomari, il concorrente siriano. L’uomo si è messo in mostra per le sue opinioni sempre senza peli sulla lingua che hanno scatenato il malumore di Jonas Pepe. Nella giornata di ieri, il 24enne insieme a Domenico D’Alterio si sono recati a bordo piscina dove hanno commentato l’atteggiamento un po’ arrogante del romano. Il gieffino napoletano ha preso le difese di Omer, dichiarando in questo modo: “Sta esagerando nei tuoi confronti. Ti provoca ho percepito che non vi piacete e che lui vuole fare sempre il superiore.” Secondo il siriano, invece, Jonas è infastidito dal fatto di non emergere al Grande Fratello.

Jonas e Omer si promettono botte fuori dal Grande Fratello

Domenico ha preso le difese di Omer dalle provocazioni di Jonas, dichiarando: “Tu hai coraggio nel parlare. Secondo me tu sei più maturo di lui su certe cose.”Un pensiero che ha messo d’accordo anche il siriano visto che anche lui crede che il concorrente romano lo eviti perché percepisce una certa differenza di maturità. Proprio Omer e Jonas sono tornati a provocarsi nella giornata di ieri all’interno della casa del Grande Fratello. Nel corso di uno scambio di battute, il romano ha affermato verso il siriano: “Tu mi stai sulle scatole ed io ti sto sulle p*lle. Se fossimo fuori di qua sarebbe già finita a botte.” Omer per nulla intimorito ha replicato: “Ah si? Sarei contento“. Un’atmosfera pesante ai quali gli altri inquilini hanno preferito tirarsi indietro.