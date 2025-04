Grande Fratello, Shaila Gatta spara a zero contro Lorenzo Spolverato: “Narciso e insicuro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta è stata la grande protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver lasciato Lorenzo Spolverato in diretta televisiva e tenuto un low profile sui social, l’ex velina di Striscia La Notizia è tornata a far parlare di sé per un’intervista concessa al settimanale Chi, che uscirà domani in tutte le edicole italiane. In questo frangente, la donna ha parlato dei motivi che l’hanno indotta a lasciare Lorenzo Spolverato, con il quale aveva avuto una storia d’amore all’interno della casa. Shaila Gatta ha dichiarato le seguenti: “Lorenzo? Un narciso insicuro. Lo racconterà nel mio libro. Prima di tutto per lui c’era il Grande Fratello, ho scelto di stare con lui ma lui narciso e insicuro mi ha punita con il silenzio e mi ha fatto sentire sbagliata. Non è la prima volta che mi capita”. Parole pesanti quelle di Shaila Gatta in merito all’uomo che aveva conosciuto nel programma di Signorini.

Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto preoccupare i suoi fan

L’ex velina di Striscia La Notizia è tornata a far parlare di sé questa volta per un’intervista che uscirà domani sul settimanale Chi. Shaila Gatta ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare Lorenzo Spolverato. In questi ultimi giorni, la donna ha fatto molto preoccupare i suoi fan dopo aver postato una foto di lei visibilmente dimagrita su di una bilancia nel suo canale di Instagram. La donna ha allegato la foto ad una didascalia che cita in questo modo: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro ad un corpo che cambia, ad un sorriso forzato, un silenzio. Vi prego andate piano coi giudizi.” Per Shaila Gatta non è un periodo facile in seguito all’uscita dal Grande Fratello.