Grande Fratello, Lorenzo Spolverato esagera con Stefania Orlando, Iago Garcia furioso: “Scimmia”

Lorenzo Spolverato c’è ricascato nuovamente. L’uomo ha mostrato atteggiamenti violenti sia fisicamente che verbalmente nei confronti delle persone che dice di amare. Il modello milanese mette in piedi strategie di gioco talvolta meschine fino a veri atteggiamenti da bulli. Nonostante tutto, la produzione del Grande Fratello non ha preso provvedimenti nei confronti del primo finalista che ora ha preso di mira Stefania Orlando, fornendo uno spettacolo pietoso ai telespettatori. Lorenzo Spolverato non è la prima volta che ha reazioni incontrollabili, azioni fisiche a limite del consentito, tanto che recentemente Alfonso Signorini si è mostrato molto infastidito. Il presentatore ha ammesso che se fosse dipeso da lui l’avrebbe già allontanato dal Grande Fratello. Purtroppo Lorenzo non è un buon esempio anche se gode dell’appoggio di qualcuno e può contare sulla storia d’amore tormentata con Shaila Gatta, che si è ridotta a farsi trattare male per stare con lui.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato salta nel letto di Stefania Orlando con le scarpe

A Lorenzo Spolverato è stato tutto perdonato. In tanti si chiedono chi sia quella persona che lo sta proteggendo. Intanto Grande Fratello non perde tempo a mostrare il lato più brutto del modello milanese. Dopo aver attaccato Helena e Javier, Lorenzo ha deciso di prendersela con Stefania Orlando. L’uomo ha mostrato un grande fastidio nei confronti della gieffina, esprimendolo in tutti i modi. In dettaglio, il modello si è avvicinato più volte alle spalle di Stefania, mimando gesti volgari. Come se non bastasse, Lorenzo ha iniziato a chiedere quale fosse il letto di Stefania così da poterci saltare sopra con le scarpe sporche di fango, visto che si trovava in giardino a fumare. Il video ha fatto il giro della rete ed ha scatenato la reazione di Iago Garcia, che ha demolito Lorenzo con le seguenti parole: “Alle scimmie piace saltare”.