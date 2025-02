Grande Fratello, Shaila Gatta scrive una canzone per Helena Prestes: il web si spacca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra Shaila Gatta e Helena Prestes non corre certamente buon sangue già dall’inizio del Grande Fratello. Purtroppo le cose hanno preso una brutta piega. Sabato 22 febbraio, l’ex velina di Striscia La Notizia ha scritto una canzone per la sua compagna di reality show ma il suo gesto è apparso tutt’altro che pacifico. Nel brano sono presenti molte frecciatine velenose nei confronti di Helena Prestes ed al suo modo di comportarsi all’interni della casa del Grande Fratello a partire dalle attenzioni che – secondo lei – riserverebbe ancora a Lorenzo Spolverato. La diva e il bollitore è questo il titolo che l’ex velina di Striscia ha scritto e dedicherà nel corso della prossima diretta del Gf in programma per lunedì 24 febbraio sui teleschermi di Rai 1.

Grande Fratello, Shaila Gatta scrive un brano per Helena Prestes e ci mette in mezzo Lorenzo

Nella canzone che Shaila Gatta ha scritto per Helena Prestes si legge: “Hai tirato il bollitore, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza. Adesso è fidanzata, ma continua a parlare dell’uomo mio.” L’ex velina di Striscia La Notizia ha voluto comporre il brano sia in italiano che in dialetto napoletano. Il testo ha divertito i fan degli Shailenzo, un po’ meno quelli della modella brasiliana. Questi alcuni commenti apparsi sui social di elogio e contro Shaila Gatta. Un utente ha scritto in questo modo: “Shaila all’Eurovision Song Contest” mentre un altro ha accusato l’ex velina di rosicare perché Helena Prestes le ha rubato i blocchi nel corso delle puntate del Grande Fratello per via della sua storia d’amore con Javier Martinez. Adesso non ci resta che attendere lunedì 24 febbraio per vedere quale sarà la reazione della modella all’ascolto della canzone.