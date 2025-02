Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato: il dolce gesto di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita all’interno del Grande Fratello si fa sempre più tesa. Ad un mese e mezzo dalla finale, la tensione si taglia con un coltello ed alcuni concorrenti appaiono molto nervosi. Ieri 9 febbraio, ci sono state tante liti sopratutto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A tal proposito, l’ex velina di Striscia La Notizia si è lasciata andare ad un pianto in piscina. Lorenzo, invece, ha preferito non avvicinarsi alla fidanzata per comprendere il perché di tante lacrime. Ma ecco, che Helena Prestes ha fatto un dolce gesto che ha stupito tutti i fan del Grande Fratello. La modella brasiliana è andata a consolare Shaila Gatta nonostante sia una delle sue principali rivali nel gioco. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non piangere mi si spezza il cuore a vederti così.”

Grande Fratello, Helena Prestes rincuora Shaila Gatta in preda ad una crisi di pianto

Il gesto di Helena Prestes ha fatto in breve tempo il giro della rete. La concorrente del Grande Fratello è andata a consolare Shaila Gatto, in preda ad una crisi di pianto dopo una nuova lite con Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia La Notizia ha cercato di tranquillizzare la modella brasiliana, affermando di sentire la nostalgia di sua sorella. Le due si sono poi scambiate qualche carezza affettuosa fino all’arrivo di Pamela. Nel frattempo, in rete i fan del programma hanno elogiato il gesto dolce di Helena Prestes. Un utente in particolare ha scritto le seguenti parole: “Helena è troppo buona e Shaila non se lo merita” mentre un altro ha scritto “Tende sempre una mano all’altro che se è il suo peggior nemico.” Intanto stasera 10 febbraio andrà in onda una nuova puntata del reality show dove verrà eletto il primo finalista maschile.