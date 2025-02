Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a luci rosse: il web è indignato!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono senza dubbio tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. La loto tormentata storia d’amore è sempre al centro dell’attenzione delle dinamiche della casa di Cinecittà. I due giovani passano il tempo a litigare furiosamente per poi concedersi slanci passionali che vengono messi sotto accusa perché troppo ostentati e fuori luogo. Anche ieri i due si sono riappacificati, tanto da ritrovarsi in cucina sopra i fornelli ad induzione a consumare uno spettacolo di dubbio gusto. Nello slancio di passione, l’ex velina di Striscia La Notizia ha mostrato interamente il suo lato b. La concorrente del Grande Fratello non ha avuto la decenza di coprirsi nonostante si sia accorta delle telecamere.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato amoreggiano sul piano cottura: i fan del Grande Fratello li attaccano

Il video di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che amoreggiano sul piano cottura mostrando le nudità di lei ha fatto il giro di tutto il web. Tanti i commenti contro la coppia nata all’interno del Grande Fratello. Un utente in particolare ha scritto su X, il vecchio Twitter le seguenti parole: “Uno spettacolo imbarazzante” mentre un altro “Che non si devono lamentare se poi vengono definiti volgari.” Anche Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito ai video e foto di Shaila e Lorenzo che sono circolato in rete. Il conduttore è apparso parecchio infastidito dallo show che hanno portato in tv, tanto da averli accusati di volgarità. Nel frattempo, Lorenzo Spolverato è diventato il primo finalista nel corso della diretta di ieri 10 febbraio del Gf