Grande Fratello, rumor sul cast: papabili concorrenti, opinioniste e durata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte. Il reality show più longevo della Tv italiana tra circa un mese tornerà in onda su Canale 5 con al timone Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice romana, dovrebbero esserci Cesara Buonamici e una new entry: Selvaggia Lucarelli, entrambe in pole per il ruolo di opinioniste. La Casa più spiata d’Italia è pronta ad accogliere al suo interno nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco. Il GF Vip quest’anno terrà compagnia ai telespettatori del biscione per sei settimane.

Grande Fratello Vip 2026: Cesara e Selvaggia verso il ruolo di opinioniste

La nuova edizione del Grande Fratello VIP sarà più dinamica rispetto alle edizioni passate, l’obiettivo sarà quello di puntare sull’intrattenimento. I concorrenti si sfideranno in diversi giochi, ogni sfida porterà a dei benefit. A guidare i gieffini in questa nuova avventura sarà Ilary Blasi, che non sarà sola. Al fianco della conduttrice romana, nel ruolo di opinioniste, dovrebbero esserci: Cesara Buonamici (volto storico del giornalismo televisivo) e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip: i nomi dei papabili concorrenti

Sulla durata del reality non ci sono dubbi. La nuova edizione del Grande Fratello VIP terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per sei settimane. Per quanto riguarda i concorrenti sono invece iniziati a circolare già i primj rumor sui Vipponi che nelle prossime settimane potrebbero varcare la porta rossa. In lizza ci sarebbero: Raimondo Todaro, Antonella Elia, Francesca Manzini e Ilona Staller. Al momento si tratta soltanto di rumors, nessun nome infatti è stato ancora ufficializzato. Tuttavia la nuova edizione del GF Vip è alle porte e la curiosità dei fan di scoprire chi varcherà la porta rossa cresce di giorno in giorno.