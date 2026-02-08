Spettacolo Italia

GF VIP al via con Ilary Blasi: durata del reality e primi papabili concorrenti

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip (Screenshot Mediaset Infinity)
Il Grande Fratello Vip presto tornerà in onda su Canale 5. Al timone del celebre reality show di casa Mediaset quest’anno ci sarà Ilary Blasi, pronta a guidare i Vipponi per l’intero percorso. La nuova edizione del GF Vip sarà più dinamica rispetto agli anni passati. I concorrenti, all’interno della Casa più spiata d’Italia, dovranno sfidarsi in avvincenti sfide: l’obiettivo sarà quello di dare maggiore spazio all’intrattenimento.

Quanto durerà la nuova edizione del GF VIP?

Il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 dal mese di marzo. Per quanto riguarda la durata non ci sarebbero dubbi, il reality show terrà compagnia ai telespettatori per sei settimane. In questi giorni sono già iniziati a circolare sul web i nomi dei primi papabili concorrenti che tra circa un mese dovrebbero varcare la porta rossa dando inizio alla loro avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Chi varcherà la porta rossa? Primi rumor sui concorrenti

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete, in lizza per varcare la porta rossa ci sarebbero: Ilona Staller, Francesca Manzin e Walter Zenga. Al momento si tratta soltanto di rumor, pertanto bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di scoprire se la loro partecipazione verrà o meno confermata. Una cosa è certa il reality show quest’anno punterà sull’intrattenimento, dedicando minore spazio alle relazioni sentimentali. In vista del nuovo debutto del GF Vip su Canale 5 c’è già da ora grande attesa.

