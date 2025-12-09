Grande Fratello, rottura tra Rasha e Omer prima dell’eliminazione: “Mai parlato d’amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera durante la semifinale del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Rasha Younes e Omer Elomari ed entrambi hanno precisato che la loro era una conoscenza e non una relazione.

Il loro rapporto ha preso una brutta piega nei giorni scorsi e dopo vari alti e bassi hanno deciso di dividere le loro strade. Lei è stata eliminata nel corso della 12esima puntata del reality, mentre parlava del suo rapporto con Omer Elomari ci ha tenuto a dire che nessuno dei due ha mai parlato d’amore. Alla conduttrice ha poi detto che non tollera la durezza del gieffino, lui ha parlato di gioco ma a parer suo non avrebbe avuto senso staccarsi ad una settimana dalla fine se la sua fosse stata davvero una strategia.

Omer accusa Rasha di essere una giocatrice al Grande Fratello: flirt al capolinea

Dopo le dichiarazioni dell’ex gieffina anche Omer Elomari ha detto che la loro era una conoscenza, che però non ha funzionato. In confessionale ha detto che tra loro non c’è comunicazione, lei non lo ascolta quando parla e i suoi dubbi sono stati confermati.

Il gieffino ha aggiunto: “Rasha è una giocatrice e ha cavalcato l’onda Omer”. Dallo studio del Grande Fratello è intervenuta Cristina Plevani che ha ribadito il suo pensiero, cioè che a Rasha Younes piace solo Rasha e ha calpestato tutto per arrivare in finale. L’opinionista del reality sperava che lui aprisse gli occhi, Sonia Bruganelli invece pensa che entrambi hanno giocato e che non c’era un sentimento.