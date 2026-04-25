Grande fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo insieme? La segnalazione

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Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024. In quell’occasione, il senese e la dottoressa romana avevano iniziato una storia d’amore finita un mese fa. In queste ore, i Tommavi – così si fanno chiamare dai fans – sono finiti al centro di una segnalazione. Deianira Marzano ha risposto ad una domanda di un utente che le chiedeva se fosse vero che Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti fossero tornati insieme. Di qui, è arrivata la risposta della nota esperta di gossip che ha fatto sapere: “Addirittura un contatto mi ha detto di avere la foto ma finché non me la invia non posso darlo per certo.” Un ritorno di fiamma che se fosse confermato arriverebbe dopo le voci di un presunto flirt tra l’ex gieffina e Stefano Tediosi.

Grande fratello, Tommaso Franchi non ha dimenticato Mariavittoria MInghetti

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi potrebbero stare riavvicinandosi secondo alcune indiscrezioni circolate in rete. Di recente, l’ex protagonista del Grande fratello aveva dimostrato di non aver dimenticato la dottoressa romana. Il senese aveva commentato un post in una fanpage di lui e di Mariavittoria Minghetti, che incoraggiava loro a superare il momento difficile. In quell’occasione, l’ex gieffino senese aveva scritto: “Ditele di sbloccarmi almeno”. Chissà se l’appello dell’uomo abbia avuto il risultato sperato… Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperlo.