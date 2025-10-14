Grande Fratello, Rasha furiosa con Simona Ventura: “Ma che pace! Li avete ammazzati tutti!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 13 ottobre è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello dove sono avvenuti molteplici colpi di scena. In particolare, Simona Ventura ha fatto notizia quando ha annunciato l’accordo di pace tra Israele ed Hamas stabilito ieri 13 ottobre. La conduttrice apparendo visibilmente ha dichiarato le seguenti parole: “Ragazzi ho una notizia importantissima per voi. Oggi 13 ottobre 2025 siamo stati testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia. E’ stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas e la guerra è finita. Questa mattina Hamas ha iniziato il rilasciato degli ultimi ostaggi ed anche Israele ha liberato gli ultimi ostaggi palestinesi. Rasha, il popolo palestinese sta tornando a casa. Gli aiuti umanitari stanno arrivando.” Simona Ventura in lacrime ha dichiarato durante la diretta del Grande Fratello: “E’ un giorno straordinario per noi che vogliamo la pace.”

Grande Fratello, Rash Younes contro le parole di Simona Ventura

Le parole di Simona Ventura sull’accordo di pace tra Hamas ed Israele hanno scatenato la reazione di una gieffina. Si tratta di Rash Younes che ha usato parole fortissime nei confronti della conduttrice del Grande Fratello. Nel corso di un nero pubblicitario, la donna palestinese ha commentato: “Sono felicissima di questa cosa però la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione.” La donna ha continuato: “Quando ha detto la pace le volevo dire ma che pace che gli avete tolto la terra, li avete ammazzati tutti, fare l’emozionata felice era proprio falso, ridategli madri e padri che avete ammazzato.” Anche in rete il pubblico è apparso d’accordo con la concorrente, demolendo le frasi di Simona Ventura.