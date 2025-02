Grande Fratello, quando finisce il reality show di Canale 5? Spunta la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è il reality show più seguito dai telespettatori italiani. Questa stagione iniziata a settembre 2024 è stata caratterizzata da moltissimi colpi di scena come un ripescaggio che ha portato al ritorno in casa di alcuni eliminati. Ma non è finita qui visto che questa edizione potrebbe essere ricordata anche per un’altra clamorosa svolta. Secondo alcune indiscrezioni, il Grande Fratello potrebbe durare molto di più rispetto ai sei mesi che era solito durare. Il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe arrivare a durare otto mesi e concludersi ad inizio maggio sui teleschermi di Canale 5. La data dell’ultimo appuntamento dovrebbe essere fissato per giovedì 1 maggio. A lanciare l’indiscrezione è stato Novella 2000 che ha preso in considerazione la ricevuta di una scommessa sul probabile vincitore di questa edizione. Il portale ha riportato: “In questo giorno verrà dichiarato se la scommessa sarà vinta o meno. Questo ha fatto sorgere il sospetto che il GF possa protrarsi fino a quella data”.

Grande Fratello, la puntata finale prevista per giovedì 1 maggio

Questa edizione del Grande Fratello potrebbe chiudersi giovedì 1 maggio sui teleschermi di Canale 5. Il reality show potrebbe quindi avere una maxi durata. Una bella notizia per i fan del programma, un po’ meno per il resto dei concorrenti che dovranno ancora passare tanti giorni rinchiusi all’interno della casa di Cinecittà. Nel frattempo, domani 6 febbraio andrà in onda una nuova puntata del GF dove si attendono numerosi colpi di scena. Alfonso Signorini darà alcuni aggiornamenti sull’avvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes. I due si sono scambiati alcuni baci che stanno facendo sognare i fan della coppia che su X si danno il nome di Heleviers. Il conduttore inoltre farà luce su Zeudi Di Palma, con la quale cercherà di capire cosa prova per Helena e Javier. Una puntata che si prospetta ricca di colpi di scena.