Grande Fratello, post fiume di Iago Garcia dopo l’eliminazione: “Ho portato l’educazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Iago Garcia è stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione 2025 del Grande Fratello. A poche ore dalla sua inaspettata uscita di scena, l’ex concorrente ha preso possesso dei social. Nel corso dell’ultima diretta del 24 febbraio, l’attore è stato il meno votato dal pubblico, costringendolo ad abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Iago è tornato sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza all’interno del Grande Fratello. L’uomo non si è mai sottratto e risparmiato, partecipando attivamente a tutte le dinamiche del gioco. Iago Garcia ha pubblicato un post di ringraziamento per tutti i suoi sostenitori. Nel post si leggono le seguenti parole: “Sono tornato alla mia libertà, vorrei ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato e tutti i bei momenti. Nella casa del Gf ho cercato di dare un po’ di educazione, un po’ di rispetto per le donne, per gli uomini più grandi in generale.”

Iago Garcia contento dell’esperienza fatta al Grande Fratello

L’ex concorrente spagnolo del Grande Fratello ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato tutti i suoi sostenitori per i bei commenti ricevuti. Iago Garcia ha detto di aver portato un po’ di educazione all’interno della casa di Cinecittà. L’uomo ha riferito di aver fatto tutto ciò che poteva e di essere molto contento. Iago Garcia è stato senz’altro una delle personalità più forti del reality show targato Mediaset. Per lui è stata un’esperienza molto intensa dato che ha avuto la chance di entrare per ben due volte all’interno della casa. Qui l’uomo ha avuto scontri accesi con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato mentre ha instaurato rapporti di amicizia con Stefania Orlando, Javier Martinez e Helena Prestes. Anche Alfonso D’Apice sui social ha informato di aver fatto pace con l’attore spagnolo dopo la lite che avevano avuto nella casa.