Grande Fratello, Mattia Fumagalli si sbilancia: “Ecco chi deve vincere tra Lorenzo e Helena”

Ieri mercoledì 19 febbraio, Mattia Fumagalli ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del Grande Fratello. Nonostante sia entrato da poco, l’uomo ha le idee molto chiare sui suoi compagni d’avventura. Il concorrente ha risposto ad alcune domande scomode che i gieffini gli hanno fatto durante la celebrazione del suo compleanno. Mattia Fumagalli si è prestato volentieri al gioco, rivelando chi è il concorrente più stratega di tutti all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato per poi dichiarare le seguenti parole: “Per me Lollo è stratega, secondo me pensi un po’ troppo alle dinamiche, alle nomination, fai bene, te l’ho detto ma goditi anche questo momento perché non tornerà un’altra volta.” Spolverato si è limitato a ringraziarlo e chiedere un applauso per il festeggiato.

Mattia Fumagalli vuole che Helena Prestes vinca il Grande Fratello

Mattia Fumagalli ha risposto ad alcune domande degli altri gieffini durante la celebrazione del suo compleanno all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha detto il nome della persona che vorrebbe che vincesse quest’edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini. Mattia ha fatto il nome di Helena Prestes per poi dichiarare le seguenti parole: “La mia pazza, è attenta a quello che non va, gioca con il cuore, ha un cuore d’oro, merita di vincere a mani basse.” Anche in questo caso Lorenzo Spolverato è intervenuto chiedendo un applauso per il festeggiato ma non nascondendo un certo fastidio per la risposta. Una volta solo con Shaila Gatta, il modello milanese ha affermato che se vincesse Helena il programma perderebbe di credibilità.