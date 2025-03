Grande Fratello, Beatrice Luzzi demolisce Lorenzo Spolverato: “Giocatore e narcisista aggressivo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi è l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello. La donna è finito spesso al centro delle critiche per i suoi commenti a volte ingiusti nei confronti dei concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Di recente, l’attrice ha detto la sua contro Helena Prestes, affermando che non merita di vincere il programma. Finita qui? No, perché Beatrice Luzzi si è scagliata anche nei confronti di Lorenzo Spolverato commentando il suo comportamento, condividendo una storia sul suo profilo Instagram. L’opinionista del Grande Fratello ha demolito l’attore milanese con delle pesanti affermazioni che citano in questo modo: “Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati scorrettamente dall’esterno.”

Grande Fratello: Beatrice Luzzi ancora contro Helena Prestes

Secondo Beatrice Luzzi, Lorenzo Spolverato sarebbe un narcisista, che penserebbe solo a fare strategia all’interno del Grande Fratello. Ma l’opinionista non si è accontentata di annientare il modello milanese ma ha rivolto parole al vetriolo anche nei confronti di Helena Prestes, con la quale sembra che abbia una specie di accanimento come rivelato da Alfonso Signorini in diretta. L’attrice romana ha scritto le seguenti parole sulla modella brasiliana: “E’ ricca di virtù che però mostra in una percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto ed ad offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne nella casa.” Per Beatrice, Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile.