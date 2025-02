Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in finale, Helena Prestes sbotta: “E’ un pessimo esempio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato primo finalista dell’edizione 2025 del Grande Fratello. In casa molti concorrenti non sono apparsi contenti del traguardo del modello milanese. Tra questi Iago Garcia che ha accusato il programma di non essere meritocratico. Nel corso delle ultime, tuttavia, anche Helena Prestes ha voluto dire la sua sulla decisione del pubblico di mandare Lorenzo in finale. La concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: “Non mi aspettavo che fosse lui il primo finalista. Aspettavo Javier era logico e lo meritava. Lui è stato un signore anche nelle difficoltà.” La modella brasiliana ha continuato, dicendo che Lorenzo racconta delle bugie, tanto da sorridere quando ci sono le clip o i problemi. Ad Helena tutto questo dà molto fastidio visto che secondo lei strumentalizzerebbe le cose.

Helena Prestes accusa Lorenzo Spolverato di essere un pessimo esempio al Grande Fratello

Helena Prestes è apparsa sicura che Lorenzo Spolverato finga con Shaila Gatta, tanto da averlo sgamato dall’inizio. La modella brasiliana ha poi dichiarato: “Lui pensa solo alla vittoria, io di questo ne sono certa. Non è sano quello che fa. Javier ha sempre affrontato le cose in modo sereno, l’altro in modo scorretto e gioca sporco. Tutti speriamo di vincere ma lui lo fa manipolando e mettendo la gente contro.” Ma lo sfogo di Helena Prestes all’interno del Grande Fratello non è finito qui. La modella ha concluso, dicendo di essere stanca per poi aggiungere: “Una persona che viene qui e fa un percorso che è la rovina della tv italiana, un esempio pessimo.” Chissà se stasera 13 febbraio Alfonso Signorini avrà modo di mostrare a Lorenzo le parole di Helena.