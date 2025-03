Grande Fratello, Lorenzo Spolverato finisce sotto attacco in Rai: “Episodi di bullismo, violenza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La maleducazione di Lorenzo Spolverato è finita addirittura in Rai. Il comportamento del modello milanese è stato oggetto di critiche da parte di Giovanni Ippoliti ad Unomattina in famiglia. Nella rubrica dedicata al piccolo schermo, l’uomo si è domandato come possa Lorenzo stare ancora in televisione a causa dei suoi comportamenti aggressivi tenuti all’interno del Grande Fratello. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole. “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, violenza, parolacce, bestemmia. Ma la domanda è una: cos’altro deve fare per rimanere ancora in televisione?”. Il finalista del Grande Fratello è al centro di alcune forti polemiche sul web per via dei suoi comportamenti sopra le righe e mai stati puniti con dei provvedimenti come successo qualche settimana fa per Helena, Jessica e Ilaria.

Grande Fratello – Lorenzo Spolvero, grave episodio contro Mariavittoria Minghetti

Lorenzo Spolverato è finito al centro di molteplici critiche da parte del popolo del web. Il concorrente si è messo in mostra per i suoi comportamenti a limite all’interno della casa del Grande Fratello. Solo alcuni giorni fa, l’uomo ha usato parole gravissime nei confronti di Javier Martinez, quando gli augurato di marcire dopo averlo insultato. Finita qui? No, perché ieri pomeriggio, Lorenzo ha accusato Mariavittoria MInghetti di aver usato la sua battaglia contro i disturbi alimentari per andare avanti nel gioco. Neanche a dirlo, in rete molti chiedono che vengano presi provvedimenti nei confronti del modello. Anche Alfonso Signorini aveva già dato un ultimatum al concorrente in una recente puntata del programma. In quel frangente, il conduttore aveva detto a Lorenzo che lo avrebbe squalificato per l’episodio in cui aveva lanciato sedie e distrutto oggetti personali di Shaila.