Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è il primo finalista, scoppia la polemica: “Televoto truccato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della 30esima puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 10 febbraio è stato proclamato il finalista di questa edizione. Il pubblico ha premiato Lorenzo Spolverato che ha avuto la meglio su Javier Martinez. Una proclamazione che ha scatenato una vera bufera sul web. I fan del pallavolista argentino hanno chiesto l’intervento del Codacons per presunte irregolarità del televoto in oggetto. Tutto è successo durante la proclamazione del primo finalista del Grande Fratello quando Alfonso Signorini ha fatto comparire sul led il volto di Javier, annunciandolo come vincitore del televoto. Il conduttore ha quindi dovuto fare chiarezza, spiegando l’errore, sebbene le sue parole non abbiamo placato gli animi del pubblico. I fan di Javier infatti non ci stanno e la rivolta è appena iniziata.

Lorenzo Spolverato diventa il primo finalista del Grande Fratello tra le polemiche

Lorenzo Spolverato è diventato il primo finalista del Grande Fratello in una proclamazione che ha fatto molto arrabbiare i telespettatori. Molti i commenti negativi da parte del popolo social durante e dopo la messa in onda della puntata di ieri 11 febbraio del reality show. Un utente in particolare ha scritto le seguenti parole: “Televoto truccato” mentre un altro ha mosso sospetti nei confronti della produzione per aver più volte censurato Javier Martinez, che aveva parlato di quanto successo in studio con gli autori. Il reality show ha dimostrato poca trasparenza nei confronti dei telespettatori che si aspettavano un comportamento diverso. Chissà se Alfonso Signorini farà luce sulla situazione nel corso della prossima puntata in programma giovedì 13 febbraio su Canale 5?