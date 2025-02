Grande Fratello, Lorenzo Spolverato compie un gestaccio verso Helena Prestes: bufera in rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una bufera si è abbattuta su uno degli ultimi protagonisti del Grande Fratello. Stiamo parlando di Lorenzo Spolvero, il quale è finito al centro delle polemiche social per aver fatto un gestaccio contro Helena Prestes, che in quel momento era di spalle. E’ solo l’ultimo di una serie di comportamenti scorretti che ormai hanno esasperato sia il pubblico da casa che gli inquilini. Lorenzo Spolverato c’è quindi ricascato. La dolce metà di Shaila Gatta ha sollevato l’ennesima polemica on-line per un gestaccio evitabile. In dettaglio, l’uomo ha fatto un doppio dito medio rivolto a Helena Prestes mentre chiacchierava con Javier Martinez in cucina. Un gesto che in breve tempo ha suscitato le critiche da parte dei fan del Grande Fratello. Alcuni si augurano che lunedì venga mostrato il filmato per mettere fine agli attacchi no-sense di Lorenzo.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha fatto il dito medio a Helena Prestes

La nascita della coppia formata da Javier e Helena ha mandato in crisi Lorenzo Spolverato, che teme di perdere visibilità all’interno del Grande Fratello. Il modello milanese si è reso protagonista di alcuni attacchi nei confronti della coppia fino a fare un gestaccio che non è passato inosservato ai fan del reality show. Lorenzo Spolverato soffrirebbe di gelosia, tanto da temere di perdere le tanto amate clip nel corso della puntata. Alcuni utenti hanno dichiarato: “Renzino quanto sta rosicando.. adorooo“. Un altro, invece, ha scritto che gli Shailenzo stanno morendo dentro ogni giorno di più, aggiungendo che è facile fare il dito medio quando Helena Prestes è girata. Insomma, la guerra tra le due coppie nate all’interno della casa di Cinecittà sembra essere appena iniziata.