Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ci ricasca: nuovo grave scivolone su Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria Minghetti ha parlato per la prima volta dei suoi disturbi alimentari nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello. La dottoressa romana ha detto di aver sofferto di bulimia. La concorrente nel frattempo sta continuando il suo percorso all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. La donna è attualmente al televoto insieme a Shaila, Chiara, Zeudi e Stefania per eleggere la terza finalista. Mariavittoria parlando con Jessica Morlacchi ha rivelato di aver sentito una confessione spiacevole di Lorenzo Spolverato. La donna ha esordito: “Ieri sera stavano tutti fuori, Tommaso è andato fumare in giardino ed ha sentito Lorenzo dire “Ho fatto il confessionale sull’Orlando. Sta fuori. Nel senso che secondo lui siamo io o lei che ci giochiamo l’uscita”. Mariavittoria ha poi aggiunto di aver sentito Lorenzo dire che si è giocata la storia della bulimia per far presa sul pubblico del Grande Fratello.

Grande Fratello, Lorenzo accusa Mariavittoria di aver usato i suoi disturbi alimentari per andare avanti nel gioco

Secondo Lorenzo, Mariavittoria avrebbe usato i suoi disturbi alimentari per andare avanti all’interno del Grande Fratello. Neanche a dirlo, tale ipotesi ha fatto arrabbiare la dottoressa romana, che ha esclamato le seguenti parole durante un dialogo con Jessica Morlacchi: “Ma ti rendi conto?.” Neanche a dirlo, il web si è scagliato nuovamente contro il modello milanese per aver fatto un commento vergognoso su un argomento delicato. Molti utenti infatti ritengono che Lorenzo Spolverato abbia esagerato e ne chiedono i giusti provvedimenti. Non è la prima volta che l’uomo commette un fatto del genere. Solo alcune ore prima, Lorenzo Spolverato aveva insultato gravemente Javer Martinez dicendogli che doveva marcire.