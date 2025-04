Grande Fratello: Lorenzo Spolverato approda in un noto programma di Italia Uno? I rumors

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato sicuramente uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello. La storia d’amore con Shaila Gatta ha tenuto alta l’attenzione del pubblico per tutta la durata del reality show. Per gli addetti ai lavori è stata l’unica cosa che davvero ricorderemo di questa edizione del programma. Nel frattempo, il modello milanese è tornato alla vita di tutti i giorni. Nelle ultime ore, l’uomo ha festeggiato il suo ritorno a Milano con una festa a sorpresa senza Shaila Gatta in seguito alla rottura avvenuta durante la finale del Grande Fratello. Ma i rumors che in questo momento interessano maggiormente il pubblico è il suo futuro lavorativo. Ebbene sì, l’esperto di gossip Amadeo Venza ha rivelato di essere stato contattato da alcune fan di Lorenzo Spolverato che gli hanno riferito che potrebbe addirittura approdare in noto programma di Italia Uno.

Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello ad inviato de Le Iene?

Il primo finalista del Grande Fratello potrebbe approdare in un programma di Italia Uno dopo l’esperienza fatta nella casa più spiata d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni, Lorenzo Spolverato potrebbe entrare nel cast de Le Iene come inviato. Anche Alfonso Signorini aveva insinuato il dubbio che il modello milanese avesse influenze importanti visto che non è mai stato espulso nonostante i guai che aveva combinato all’interno del reality show. A tal proposito, il conduttore aveva dichiarato: “Buttiamolo fuori. Gli autori mi rispondevano “Resta dentro””. Ma l’indiscrezione circolata sulla sua partecipazione a Le Iene ha aumentato i pettegolezzi nei suoi confronti. In una delle ultime puntate di Striscia La Notizia, Staffelli ha domandato ad Helena Prestes se Lorenzo Spolverato fosse protetto dai piani alti di Mediaset. La risposta della modella non si è fatta attendere: “Magari da un grande fratellino.”