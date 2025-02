Grande Fratello, l’ex fidanzato di Shaila Gatta la smaschera: “Ha detto enormi bugie su di noi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta è senz’altro una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia è finita nel mirino del suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Alessandro Rizzo, che ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi in cui ha rivelato di essere il famoso ex, di cui Shaila Gatta ha parlato nella casa di Cinecittà. Alessandro ci ha tenuto a smentire tutte le pesanti accuse mosse dalla concorrente del Grande Fratello, rivelando di essere felicemente fidanzato con un ragazzo. Non solo, l’uomo ha colto l’occasione per parlare dei tradimenti dell’ex fidanzata, tanto da dichiarare: “Ci siamo lasciati quando ho sgamato le ultime corna. Ha trasformato la nostra storia in carne da macello, dicendo enormi bugie.”

Grande Fratello, Alessandro Rizzo ritiene che Shaila Gatta non sia leggiadra

Dopo aver parlato dei motivi che l’ha portato a lasciare Shaila Gatta, Alessandro Rizzo ha commentato il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello. Il comportamento dell’ex velina di Striscia con Lorenzo Spolverato è stato definito volgare da molti. Di qui, è arrivato il commento di Alessandro che ha dichiarato le seguenti parole: “Io la vedo innamorata ma con lui si è spenta. A me Lorenzo non piace, io dico la verità. Non è una persona che mi piace televisivamente parlando.” Inoltre, l’uomo ha espresso un suo parere sul fatto che molti definiscono Shaila volgare. Alessandro ha detto che l’ex velina di Striscia La Notizia non è il massimo della leggiadria. L’uomo ha concluso affermando che Shaila non è mai cresciuta a livello psicologico, tanto che nella coppia lui era la donna mentre lei faceva la parte dell’uomo.