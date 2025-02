Grande Fratello, le Non è la Rai in lite? Un like di Eleonora Cecere non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 24 febbraio andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello dove sono attesi diversi colpi di scena. In particolare, verrà decretata la seconda finalista donna ed eliminato un concorrente dalla casa più spiata d’Italia. Nel frattempo in rete non si fa che parlare d’altro di una possibile frattura tra le Non è la Rai, il trio composto da Ilaria Gallasi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, entrate nel reality show come unico concorrente. Tutte e tre le donne avevano giocato in modo molto unito, supportandosi a vicenda. Ma ecco arrivare un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Molti utenti si sono accorti che qualcosa che non torna sui social. A quanto sembra, Ilaria Galassi e Pamela continuano a vedersi post Grande Fratello mentre non avrebbero più rapporti con Eleonora Cecere.

Grande Fratello, Pamela Petraolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi in lite: svelati i presunti motivi

A confermare una possibile rottura tra le Non è la Rai è arrivato un like di Eleonora ad un commento di Maria Monsé, che sui social ha scritto le seguenti parole. “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai, che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle“. Insomma, ci sarebbe aria di crisi tra Pamela Petraolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Al momento non sono usciti i dettagli ma quello che si può pensare è una possibile lite che verrà approfondita in occasione della puntata di oggi 24 febbraio. Secondo 361magazine ci sarebbero due motivi che avrebbero scaturito la crisi tra le Non è la Rai. Il primo è che Pamela e Ilaria si siano sentite offese da un video condiviso da Eleonora insieme a Beatrice Luzzi, la quale ammetteva di provare simpatia per lei. Il secondo è che Eleonora non avrebbe sostenuto le due amiche una volta uscita da Cinecittà.