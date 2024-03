Grande Fratello, le anticipazioni della finalissima

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla sua serata conclusiva. Oggi verrà finalmente rivelato il vincitore di questa edizione. Nel televoto per l’ultimo posto in finale si trovano attualmente Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris. Chi di loro completerà il quadro dei finalisti? A contendersi la vittoria sono quattro concorrenti: Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Rosy Chin, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Se da un lato gli scommettitori sembrano avere le idee chiare su chi trionferà, dall’altro il pubblico affezionato sta riflettendo attentamente su chi dare il suo voto, che sarà determinante questa sera.

Ma cosa ci riserverà la diretta di questa sera? Ecco una preview di ciò che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Dopo 197 giorni nella Casa e un turbine di emozioni, è finalmente arrivato il momento tanto atteso della finale. A contendersi il sogno della vittoria ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, tutti protagonisti del televoto.

Con eliminazione dopo eliminazione, solo un concorrente avrà l’onore di essere incoronato vincitore di questa edizione di Grande Fratello.

La serata sarà arricchita da numerose sorprese coinvolgenti per gli inquilini della Casa, che rivivranno con emozione i momenti vissuti nel loft di Cinecittà.

Anticipazioni finalissima Grande Fratello

Non perdetevi dunque la finalissima di Grande Fratello in onda alle 21.30 su Canale 5 con Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. Ad arricchire la serata anche Rebecca Staffelli, responsabile della gestione dei social del programma. Anche questa sera, come ogni puntata, le emozioni saranno assicurate, coinvolgendo sia i concorrenti sia il pubblico.