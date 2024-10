Grande Fratello, Jessica è in crisi: ‘Voglio lasciare la casa’

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 14 ottobre, Jessica Morlacchi sembra essere entrata in una profonda crisi, manifestando il desiderio di abbandonare il gioco. La cantante ha confessato di non sentirsi a suo agio con diversi coinquilini e di essere oppressa dalla monotonia della vita nella casa, fattori che la spingono a considerare seriamente l’idea. Resta da vedere se Alfonso Signorini riuscirà a convincerla a rimanere o se la sua esperienza al reality di Canale 5 si concluderà a breve.

Grande Fratello: le dichiarazioni di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi sembra essere stata particolarmente scossa dalla violenta discussione avuta con Yulia Naomi Bruschi. Dopo aver constatato l’impossibilità di trovare un terreno comune con la coinquilina di origini cubane, Jessica ha confidato il suo disagio a Clayton Norcross durante una conversazione in giardino. La cantante ha espresso il suo malessere per i continui attriti, che stanno contribuendo ad alimentare il suo desiderio di lasciare la casa. Jessica ha confessato: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessa minimamente, perché ho molto fuori, ho molte cose importanti, il lavoro”.

Morlacchi sul GF: “Non pensavo fosse così”

Clayton, sentite le parole di Jessica, ha chiesto a quest’ultima perché avesse voluto partecipare al Grande Fratello. La Morlacchi ha risposto: “Non pensavo fosse così, sono sincera. Immaginavo ci fossero conflitti importanti, confronti, ma non pensavo ci fossero persone così. Così strane, così false. Io non frequento nessuno fuori così, non sono abituata. Frequento solo brave persone. Io vivo di silenzi, pensa come sto qua dentro. Quando riconosci il livello basso, allontanati”.