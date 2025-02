Grande Fratello, Javier Martinez si dichiara ad Helena Prestes: “Mi piaci sempre di più” ma poi…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes si sono dimostrati sempre più innamorati e complici nonostante pochi credessero al loro amore. La modella e il pallavolista non volevano spingersi troppo oltre all’inizio. Infatti, il 30enne avrebbe voluto vivere la storia fuori dal Grande Fratello ma evidentemente resistere alla brasiliana è stato impossibile. I due a questo punto si sono fatti travolgere dalla passione con notti d’amore. Javier e Helena ignari di tutti di scambiano baci passionali, coccole e tenerezze. Nei giorni scorsi, Zeudi Di Palma si era addirittura spaventata dai rumori provenienti dal loro letto, visto che quando gli Helevier facevano l’amore lei era ancora sveglia. Nelle scorse ore, la coppia ha ricevuto un nuovo aereo con un messaggio d’affetto, dove sono apparsi molto felici. Javier e Helena hanno ringraziato con affetto per poi abbracciarsi più di una volta.

Javier fa una dichiarazione d’amore ad Helena all’interno del Grande Fratello

Oltre a momenti romantici e pieni di passione, però, non sono mancate le incomprensioni. Alcune volte, Javier e Helena hanno provato fastidio a vicenda per i loro comportamenti sebbene siano sempre riusciti a chiarirsi. Anche nelle ultime ore, il pallavolista ha sentito l’esigenza di dire alcune cose alla modella brasiliana. L’uomo le ha fatto una speciale dichiarazione d’amore, dichiarando le seguenti parole: “Helena io so quanto mi dimostri tu e questa cosa mi fa impazzire. Ogni giorno che passa mi sto prendendo sempre di più, mi piaci sempre di più“. Parole che tuttavia non avuto effetto visto che la modella è apparsa troppo ferita dalla scenata di gelosia che lui le ha fatto pochi minuti prima per aver risposto ad un commento di Lorenzo Spolverato sulla temperatura all’interno della casa del Grande Fratello.