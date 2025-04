Grande Fratello, Javier Martinez e l’appuntamento coi fan: l’annuncio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è finito da due settimane ma i protagonisti dell’ultima edizione continuano a far parlare di sè. Tra questi vi è Javier Martinez, il pallavolista argentino eliminato in semifinale dopo aver perso un televoto flash contro Helena Prestes, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Il 30enne sta facendo sognare i fan grazie alla sua storia d’amore con la modella brasiliana, conosciuta all’interno del reality show. Proprio la coppia si è resa protagonista di una vacanza da sogno a Recanati dove hanno potuto vedere da vicino la casa del grande poeta italiano Giacomo Leopardi. Una gita che è stata ampiamente pubblicizzata sui loro rispettivi social e che è stata particolarmente apprezzata dai fan per la scelta inusuale della meta. Nel corso delle ultime ore però Javier Martinez ha fatto un annuncio che ha riempito il cuore di gioia dei suoi fan.

Grande Fratello, Javier Martinez e l’appuntamento per i suoi fan su Instagram

Il pallavolista argentino ha fatto un annuncio nel suo canale di Instagram dove vanta oltre 30 mila iscritti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Ciao Ragazzi! Lunedì ore 21:00. Diretta Instagram. Siete carichi” per poi aggiungere “Come promesso.” Javier Martinez ha dato appuntamento ai suoi fan a stasera per una diretta sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che il fidanzato di Helena Prestes compie azioni del genere sui social. Pochi giorni dopo l’eliminazione dal reality show, l’uomo aveva fatto una diretta sul suo profilo che era stata seguita da oltre 30 mila utenti. In quel frangente, Javier Martinez aveva raccontato qualche retroscena in merito alla storia d’amore con Helena e le sue emozioni una volta tornato alla vita di tutti i giorni.