Grande Fratello, Ilaria Galassi stronca Javier Martinez e Helena Prestes: “Sono belli da vedere ma…”

Ilaria Galassi è stata intervistata da Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio. L’ex membro de Non è la Rai ha raccontato come sta vivendo questi giorni una volta uscita dal Grande Fratello. La donna ha dichiarato di stare bene anche se inizialmente è stato difficile e complicato. L’ex gieffina ha ammesso: “Ho detto aiuto, devo riprendermi, chi sono? dove sono? Però tempo due settimane e sono tornata nel mood di mamma.” Ilaria Galassi ha poi parlato del motivo del suo ritiro dal Grande Fratello, ammettendo di aver avvertito la mancanza dei figli e del compagno. La donna inoltre ha capito che se rimaneva avrebbe dato il peggio di sé stessa. L’ex Non è la Rai ha affermato che era arrivata a limite della sopportazione e quando si oltrepassano si rischia di compiere cose brutte. La donna ha maturato l’idea di ritirarsi dopo la lite con Helena Prestes nella casa.

Grande Fratello, Ilaria Galassi crede che Helena e Javier siano una coppia televisiva

L’ex gieffina ha commentato anche le coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello. Ilaria Gallasi ha detto su Helena Prestes e Javier Martinez: “Da vedere sono molto belli, sono esteticamente belli. Il problema è che non so se è una coppia per stare al gioco oppure è anche una coppia che sarà una coppia. Secondo me ho la sensazione che sia televisiva.” La donna invece crede che ci sia amore vero tra Shaila e Lorenzo, tanto da credere che ci sia tanta passione tra di loro nonostante siano egocentrici, burrascosi e passionali. Su Tommaso e Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi ha ammesso di credere nel loro amore, sostenendo che si amano molto. L’ex Non è la Rai ha concluso dando un’opinione anche su Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, tanto da definirli carini con la speranza che continuino a stare insieme fuori.