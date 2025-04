Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez fanno le cose in grande: “Sogniamo una famiglia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. Ad una settimana dall’uscita dal reality show, i due sono apparsi più innamorati che mai, tanto da passare ogni momento insieme. In queste ore, gli Helevier si trovano in montagna dove stanno festeggiando il loro secondo mesiversario. Nel frattempo, la seconda classificata del Grande Fratello è stata ospite della puntata di ieri 6 aprile di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In questo frangente, la modella brasiliana ha stupito il pubblico, raccontando retroscena dolorosi della sua infanzia in Brasile. Helena Prestes ha inoltre rivelato di aver avuto un amore violento. La donna ha raccontato che un suo ex fidanzato le spezzò il coccige con un calcio ma di aver preferito non denunciarlo.

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez pronti per una famiglia

Durante l’intervista a Verissimo, Helena Prestes ha parlato anche dell’amore trovato all’interno del Grande Fratello. La modella brasiliana ha usato parole d’amore nei confronti di Javier Martinez: ” è stato il mio sorriso nella Casa. Lui è molto leale, determinato, protettivo e mi faceva ridere”. Il pallavolista argentino è quindi entrato in studio per fare una sorpresa alla fidanzata. L’uomo ha ammesso: “sono sempre stato molto ermetico. Ma a rivedermi adesso capisco che sono sempre stato innamorato di lei, perché la guardavo non come guardo un’amica“. La coppia adesso sogna una famiglia tutta loro come raccontato a Silvia Toffanin: “Quando abbiamo parlato nella Casa dei nostri sogni personali, tutti e due abbiamo detto di sognare dei figli” e che dire allora? Se son rose fioriranno…