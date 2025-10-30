Grande Fratello, Giulio Carotenuto sta insieme alla sorella di Helena Prestes? Il gossip impazza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello tornerà stasera 30 ottobre con una nuova puntata sui teleschermi di Canale 5. Tra i protagonisti delle prime puntate del reality show condotto da Simona Ventura vi è stato Giulio Carotenuto, che si è messo in mostra per il suo carattere forte e per il suo avvicinamento a Benedetta. Un’esperienza all’interno del programma durata molto poco visto che è stato il primo eliminato di questa edizione. Nonostante questo, l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. Giulio ha preso parte all’inaugurazione di uno store di abbigliamento a Milano. In questo frangente, il dentista napoletano ha dimostrato di avere un particolare feeling con la sorella di Helena Prestes, Mariana. I due sono stati beccati arrivare ed uscire dall’evento insieme.

Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes vista insieme a Giulio Carotenuto

La sorella di Helena Prestes è stata vista insieme a Giulio Carotenuto ad un evento a Milano. I due sono stati beccati entrare ed uscire dallo store insieme, tanto da scatenare le voci di una possibile storia d’amore. In rete infatti molti utenti credono che tra Mariana e il dentista napoletano ci sia qualcosa di più che di una semplice amicizia. La sorella di Helena Prestes non è nuova al gossip. Solo qualche mese fa, Mariana finì al centro dell’attenzione per un bacio appassionato scambiato con Federico Chimirri ad una festa argentina di Milano dove avevano partecipato anche Javier Martinez ed Helena Prestes. In quell’occasione, la donna smentì di avere una storia d’amore con il concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello.