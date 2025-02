Grande Fratello, Dayane Mello risponde a Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato: “Non ho avuto copioni e maschere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello. Tanti fan si sono augurati che la brasiliana potesse rientrare in gioco per stare accanto all’amica Helena Prestes. Ma la donna ha declinato l’offerta da parte della produzione. Ora tuttavia è dovuta intervenire per commentare le parole di Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato che ha trovato ingiuriose. Il modello milanese ha giudicato Helena Prestes per il suo rapporto con Zeudi Di Palma cominciato come un’amicizia ma proseguito come qualcosa di più. Lorenzo Spolverato parlando con Maria Teresa Ruta in tugurio ha dichiarato le seguenti parole: “Lei agisce d’astuzia. Poi anche Javier lo sa e se lo fa andare bene. Sono tattiche e copioni. Anche la cosa che ha fatto con Zeudi, stessa cosa fatta da Dayane nel suo Gf. Siamo onesti ad Helena non frega niente di nessuno né di Zeudi né di Javier”.

Grande Fratello, Dayane Mello contro Maria Teresa Ruta: il post su X

Maria Teresa Ruta ha commentato le parole di Lorenzo, facendo un’osservazione su Helena Prestes dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello con Dayane Mello. La donna ha detto che la modella brasiliana ha baciato Zeudi come fatto da Dayane con Rosalinda Cannavò. Le parole di Maria Teresa Ruta sono arrivate fino a Dayane Mello, la quale ha postato un post su X dove ha rivendicato la sua condotta spontanea all’interno del gioco. La donna ha scritto le seguenti parole: “Io ho vissuto il mio Gf in modo istintivo come faccio sempre. Senza copioni senza maschere. Mi dispiace che qualcuno si permette di dire il contrario forse perché loro vivono così?”. Insomma questa edizione del reality ha portato nuovamente in scena vecchi dissidi delle passate stagioni.