Grande Fratello, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato si conoscevano di già: esplode la bomba

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il giorno dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, un utente di X ha acceso l’attenzione sull’atteggiamento di Lorenzo Spolverato nei riguardi di Chiara Cainelli. In dettaglio, il fan ha pubblicato uno scatto in cui si vede il modello milanese seduto alla tavola insieme alla trentina. Inoltre si nota Lorenzo mentre appoggia una mano sulla gamba di Chiara Cainelli. Ma non è finita qui perché sul web si è scoperto che il primo finalista del Grande Fratello ha messo dei like alle foto della trentina su Instagram. Per questo motivo, alcuni utenti sospettano che i due si conoscevano di già. Da alcune settimane anche una fan di Shaila Gatta ha notato Lorenzo Spolverato passare troppo tempo insieme alla fidanzata di Alfonso D’Apice, eliminato nell’ultima diretta del reality show.

Chiara, Lorenzo e Shaila: nuovo triangolo amoroso al Grande Fratello?

Nelle settimane precedenti all’interno del Grande Fratello, Shaila Gatta aveva accusato Lorenzo di riservare troppe attenzioni a Chiara Cainelli. L’uomo aveva negato di essere attratto dalla trentina e di vederla soltanto come un’amica. Tuttavia, ogni volta che gli Shailenzo hanno litigato all’interno della casa di Cinecittà, lui è andato a sfogarsi sempre con la fidanzata di Alfonso D’Apice. Ultimamente, Lorenzo, Shaila e Chiara sono diventati sempre più complici a causa dei pessimi rapporti con gli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Che sia il preludio ad un nuovo triangolo amoroso in seguito all’eliminazione di Alfonso D’Apice dal reality show? Non ci resta che attendere per vedere cosa succederà.