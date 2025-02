Grande Fratello, bacio hot tra Helena e Javier: il commento pungente di Zeudi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono diventati gli assoluti protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. I due inquilini sembrano aver trovato finalmente l’intesa dopo i vari dissapori. A tal proposito, i due ragazzi si sono scambiati un lungo bacio in giardino che è stato spiato dai vari residenti della casa del Grande Fratello. Gli Helevier così si fanno chiamare sui social sembrano essere quasi una coppia ma con l’ingresso di Zeudi si erano allontanati. Ora i due hanno avuto un chiarimento. In dettaglio, il pallavolista ha detto le seguenti parole: “Se cerco il contatto con te, ho bisogno di questo, significa che c’è altro,” manifestando la volontà di non dare una definizione alla loro relazione. In effetti così è stato Javier ha cercato il contatto fisico e durante un momento in giardino avvicinandola a sé le ha chiesto: “Posso fare una cosa?” per poi baciarla appassionatamente per diversi minuti.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi felice per il bacio tra Javier e Helena, Zeudi Di Palma critica

Gli altri concorrenti del Grande Fratello hanno spiato la scena dimostrandosi di essere molto entusiasti. Jessica Morlacchi è apparsa felice nonostante l’episodio del bollitore che l’ha vista protagonista di Helena Prestes. Come ricorderete tra le due si era accesa una violenta lite che era sfociata nel lancio del bollitore da parte della modella brasiliana. La cantante infatti aveva apostrofato Helena con brutte parole nel corso di una cena al tavolo finita con una nomination d’ufficio. Nel frattempo, Zeudi Di Palma ha commentato il bacio parlando con Federico Chimirri. La modella napoletana ha detto le seguenti parole: “Io non sono innamorata di Helena per me l’innamoramento è quando tutti e due hanno lo stesso livello d’infatuazione. Questa relazione però non è iniziata in modo sano perché stanno facendo questo? Per le telecamere. Il confuso tra i due è Javier”.