Grande Fratello anticipazioni stasera 24 marzo: Helena e Javier a confronto, nuovi televoti flash?

Stasera 24 marzo andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5 la semifinale del Grande Fratello dove accadranno numerosi colpi di scena che terranno col fiato sospeso il pubblico italiano. La diretta del reality show andrà in onda a partire dalle ore 21:20 con la possibilità di essere vista in streaming su Mediaset Infinity. Sarà una puntata ricca di emozioni e sorprese per gli ultimi gieffini rimasti. Dopo l’eliminazione di Tommaso Franchi, il televoto si concentrerà su tre concorrenti: Helena Prestes, Luca Giglio e Chiara Cainelli. Sarà il pubblico a decidere chi rimarrà all’interno della casa del Grande Fratello. Secondo le anticipazioni anche stasera 24 marzo potrebbero essere aperti alcuni televoto flash per decretare i nuovi finalisti che andranno ad aggiungersi a Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello anticipazioni: Helena Prestes e Javier Martinez avranno un confronto in diretta

Grande attenzione sarà focalizzata anche su Zeudi Di Palma, la terza finalista del Grande Fratello. L’ex Miss Italia è finita al centro delle polemiche per i recenti attriti con gli altri concorrenti e le critiche ricevute dalle sue amiche. Shaila Gatta ha accusato la 23enne di averla mal consigliata nella storia d’amore con Lorenzo Spolverato. A quanto sembra, Alfonso Signorini deciderà di fare chiarezza su questa dinamica. Spazio ad Helena Prestes e Javier Martinez che sono stati protagonisti di un acceso confronto che poteva sancire la fine della loro storia d’amore. Fortunatamente i dissidi sono rientrati, tanto che gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete appaiono più forti che mai. Insomma, una puntata davvero da non perdere per gli amanti del reality show più amato d’Italia.