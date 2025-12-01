Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: eliminato, secondo finalista e ospiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera, in prime time su Canale 5, andrà in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello. L’opinionista del reality show Floriana Secondi a Mattino Cinque ha svelato alcune anticipazioni riguardo l’appuntamento odierno. Valentina, compagna di Domenico, tornerà nella casa per un confronto. Ci sarà spazio anche per l’ingresso di un ospite a sorpresa.

Grane Fratello, spoiler lunedì 1° dicembre: esito del televoto, Valentina torna nella Casa

La puntata odierna del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena. Il tema caldo sarà il televoto che porterà alla proclamazione del secondo finalista, ma anche all’eliminazione del concorrente meno votato dal pubblico. Attualmente in nomination ci sono: Omer, Jonas, Grazia e Mattia. Nel corso del nuovo appuntamento, si tornerà a parlare inoltre del ”Triangolo amoroso”. Valentina tornerà nella Casa del GF confrontarsi con il compagno Domenico e con Benedetta, concorrente con la quale il gieffino capano ha instaurato un’intesa speciale.

Grande Fratello, arriva Dolce direttamente dal Kosovo

L’opinionista Floriana Secondi durante l’ospitata a Mattino Cinque ha fatto inoltre sapere che durante la puntata odierna del Grande Fratello, nella Casa entrerà anche un ospite d’eccezione. Trattasi di Dolce, concorrente del Big Brother Kosovo, che trascorrerà qualche giorno in Italia con il resto dei gieffini. A tal proposito Floriana ha affermato:

‘‘Vedremo come reagiranno gli uomini al suo arrivo, soprattutto Domenico che è un amante delle belle donne”.