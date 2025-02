Grande Fratello, Alfonso D’Apice rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Ore difficili”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 20 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove verrà svelato un altro concorrente che dovrà essere eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Nella scorsa diretta ad andare a casa è stato Alfonso D’Apice. Un’eliminazione che ha sorpreso tutti i concorrenti all’interno del gioco mentre un po’ meno il popolo social. Nel corso delle ultime ore, il napoletano ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha rivelato la sue prime impressioni in seguito all’eliminazione dal Grande Fratello. Alfonso D’Apice è tornato alla vita di tutti i giorni a Napoli ma le prime ore sarebbero state molto difficili, tanto da scrivere: “Queste prime ore fuori dalla casa sono state veramente difficili per me. Tornando ho capito tante cose che analizzerò con calma.” Nel post, l’uomo ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno supportato.

Alfonso D’Apice ringrazia i fan dopo l’uscita dal Grande Fratello

Alfonso D’apice si è scusato con i suoi fan per non aver risposto, ammettendo di essere ancora frastornato da un mix di emozioni ma anche delusioni. L’ex concorrente del Grande Fratello ha detto che presto tornerà solo col sorriso, tanto da voler abbracciare tutti quanti. L’uomo ha poi aggiunto: “Chiaretta mi manca tanto”, mettendo così fine alle voci di un possibile ripensamento circa la sua storia d’amore nata all’interno della casa con la trentina. Nel frattempo nella casa, la donna si sta godendo la sua permanenza nel gioco e durante una chiacchierata con Amanda e Maxime ha detto la sua sull’assenza si Alfonso: “Ogni tanto mi viene lo penso, ma in realtà è un gioco non è morto nessuno. Se sta male mi piacerebbe stare con lui.”